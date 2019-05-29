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Дальнее зарубежье 29.05.2019 09:08

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям хуситов в Сане

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям хуситов в столице Йемена, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Согласно телеканалу, арабская коалиция нанесла удары по позициям мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане.

Целями коалиции являлись в том числе склады оружия на базе боевиков в аль-Дулаими к северу от столицы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]