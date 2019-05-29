Минфин США представил документы, ставшие основанием для внесения Дерипаски в санкционный список

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках судебного иска российского бизнесмена Олега Дерипаски, рассматривающегося федеральным окружным судом по округу Колумбия в Вашингтоне, рассекретило список документов, ставший основанием для внесения российского бизнесмена в "черный список".

"Информация, представленная в этом меморандуме, и приобщенные к нему материалы дают основания полагать, что Олег Дерипаска действовал или намеревался действовать от лица или по указанию высокопоставленных чиновников правительства Российской Федерации", - говорится в документах Минфина, опубликованных на сайте суда.

Также указывается, что "Дерипаска работает в энергетическом секторе российской экономики, поэтому должен быть внесен в санкционный список".

В качестве доказательств по делу министерство приводит статьи в американских и британских СМИ, а также публикации агентства Bloomberg и журнала Forbes.

Авторы меморандума отмечают, что бизнесмен участвует в ряде проектов Всемирного экономического форума.

В материалах сказано, что "в рамках своей работы в деловом консультативном совете АТЭС бизнесмен уделяет большое внимание вопросам, касающимся энергоэффективности и энергетической безопасности". Это, по их мнению, служит доказательством работы Дерипаски в энергетическом секторе РФ.

При этом значительная часть меморандума остается засекреченной.

В середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США".

Свои потери в связи с введенными санкциями против него и принадлежащих ему компаний Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.