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ТЭК 29.05.2019 09:09

Добыча нефти на Кашагане в 2019г снизится на 2,3%, до 12,9 млн т

Добыча нефти на месторождении Кашаган в 2019 году составит 12,9 млн тонн, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"По данным министерства энергетики Казахстана, в текущем году на Кашагане планируется добыть порядка 12,9 млн тонн нефти и 8 млрд кубометров газа", - говорится в сообщении во вторник по итогам встречи премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с управляющим директором ExxonMobil в Казахстане Динешом Сивасамбу.

В 2018 году на Кашагане было добыто 13,2 млн тонн нефти. Таким образом, в 2019 году объем добычи снизится на 2,3%.

После ремонтных работ на месторождении возобновлена добыча, начиная с уровня 70 тыс. баррелей в сутки. С учетом поэтапного наращивания в ближайшей перспективе ежедневный объем добычи достигнет 370-400 тыс. баррелей нефти, говорится в сообщении.

Проведение капитального ремонта также запланировано на объектах другого крупного казахстанского месторождения - Тенгиз. Параллельно прорабатываются вопросы освоения месторождения Каламкас-море совместно с месторождением Хазар.

Как сообщалось ранее, 14 апреля текущего года на Кашагане начались ремонтные работы с полной остановкой производства на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" и на одном из искусственных островов, с которых ведется разработка месторождения, - острове D. Добыча нефти возобновилась 19 мая, тогда как согласно производственным планам, возобновление добычи планировалось с 29 мая.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC, оператора Кашагана, являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАШАГАН, ДОБЫЧА, ПЛАН


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