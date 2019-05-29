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КНДР по-прежнему готова выставлять совместные с Южной Кореей команды для участия в Олимпийских играх в Токио

Северная Корея по-прежнему привержена выставлению объединенных с Южной Кореей команд на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил вице-министр спорта КНДР Вон Кил Ю в интервью китайскому телеканалу.

"У нас есть готовность сделать (это), взявшись за руки с Южной Кореей", - сказал Вон Кил Ю в ответ на вопрос о проблеме формирования единых команд между двумя Кореями.

По его словам, представить объединенные команды хотят народы двух Корей.

В конце 2018 года стало известно, что Южная и Северная Корея обсудят возможность формирования объединенных команд, а также совместное шествие на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио.

В феврале этого года две страны договорились о выставлении объединенных команд на квалификационные раунды по женскому хоккею, женскому баскетболу, дзюдо и гребле.

Тем не менее, в Пхеньяне позднее не ответили на предложение Южной Кореи о проведении совместных тренировок в преддверии соревнований по женскому хоккею.

Ранее официальный представитель правительства Южной Кореи заявил журналистам, что необходимо начать последующие переговоры с КНДР. Однако Пхеньян еще не ответил на предложение Сеула о переговорах.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, КОМАНДЫ, ОЛИМПИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]