Запуск общего энергорынка ЕАЭС чреват снижением доходов российских генкомпаний - документ

После начала работы общего электроэнергетического рынка ЕАЭС (Евразийского экономического союза) доходы российских генерирующих компаний могут снизиться, следует из пояснительной записки к размещенному в пятницу на едином портале нормативных и правовых актов проекта постановления правительства, подготовленного Минэнерго РФ.

Сокращение может быть обусловлено снижением цен на РСВ в первой ценовой зоне на 9,2% и на 29,9% - во второй. Кроме того, повлияет и сокращение выработки российскими компаниями из-за замещения части объемов импортными поставками в размере до 26,5 млрд кВт.ч в год.

В документе отмечалось, что максимальное снижение совокупного дохода генерирующих компаний может максимально составить до 135,5 млрд руб. ежегодно. Но фактически объем снижения доходов будет меньше "с большой долей вероятности" - "в силу того, что цена рынка на сутки вперед в значительной степени адаптируется к изменению балансовых условий работы ЕЭС России за счет изменения ценовых стратегий участников на длительном временном интервале". Однако насколько именно меньше, в документе не было указано.

"Полностью избежать оттока финансовых средств в пользу зарубежных производителей электрической энергии, вызванного снижением объемов выработки электрической энергии генерирующими компаниями внутри России при полномасштабной работе конкурентного общего рынка Союза, не представляется возможным", - подчеркивалось в документе.

На этой неделе текст пояснительной записки был скорректирован - расчеты возможного эффекта на российские генкомпании из документа исключены, как и прогнозы по снижению цен. В Минэнерго "Интерфаксу" пояснили, что "при размещении на федеральном портале проектов нормативных правовых актов материалов, касающихся формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, была допущена техническая ошибка: в пояснительную записку были включены некорректные расчеты относительно доходов генерирующих компаний". "В настоящее время Минэнерго России продолжает оценку доходов генерирующих компаний при создании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС", - заключили в ведомстве.

В "Интер РАО"(является оператором экспорта-импорта электроэнергии и одним из крупных производителей электроэнергии) также ожидают снижения доходов российских генкомпаний после начала функционирования общего электроэнергетического рынка союза. "Из-за неравенства правил регулирования Российская Федерация выступает балансирующей системой (отвечающей за частоту) - именно российская генерация понесет наиболее существеннее потери. Она будет привлечена к резервированию перетоков между иными участниками Союза. В результате российский рынок становится самым незащищенным", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Интер РАО".

В компании приводят в пример торговлю электроэнергией между государствами. Если Казахстан может продавать ресурс в Белоруссии по свободным ценам, то российский рынок предполагает обязательства "на одной границе разгрузить генерацию, а на другой границе загрузить аналогичную мощность". В этих условиях зарубежные структуры получают эффект от сделки, а на российском рынке " сформируются дополнительные затраты в связи с загрузкой менее эффективной генерации, которая ранее (при торговле на национальном рынке) не была отобрана". "Интер РАО" также отмечает риск снижения КИУМ и эффективности использования топлива, при этом сокращение потребления может составить до 5 млрд куб. м газа и 3 млн тонн угля, заключают в компании.

Как сообщалось, в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, государства-члены ЕАЭС должны заключить международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и обеспечить его вступление в силу не позднее 1 июля 2019 года. Международный договор подготовлен в форме протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и станет приложением к нему.

В ассоциации НП "Совет рынка" "Интерфаксу" пояснили, что 1 июля, когда должен вступить в силу протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, не является сроком запуска общего энергорынка. Предполагается разработка правил взаимной торговли, правил доступа к межгосударственной передаче электрической энергии, правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений и других документов. Расчеты влияния общего энергорынка на российских производителей в ассоциации оставили без комментариев.