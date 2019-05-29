Пресс-релиз

30 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекций культуролога Елены Гасановой о творчестве русского живописца, графика, скульптора Александра Дейнеке.

Начало – в 14:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



