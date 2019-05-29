Путин примет участие в саммите ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в столице Казахстана.

В Нур-Султан глава российского государства прилетел накануне, как он сам подчеркнул, из уважения к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву: встреча прошла во вторник вечером по приглашению казахского лидера.

"Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции, и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная ваша заслуга", - сказал Путин на встрече.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в среду будет приурочено к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, участники встречи подведут итоги работы ЕАЭС за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.

К подписанию подготовлен проект Совместного заявления глав государств-участников Союза. Будут утверждены также Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств ЕАЭС на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике.

Участники саммита рассмотрят и вопросы международной деятельности Евразийского союза.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что "на полях" саммита у Путина состоятся и двусторонние встречи. Ранее он допускал, что российский президент может побеседовать со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, если два президента сочтут необходимым, они обсудят вопрос поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита.

Также Путин может пообщаться и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщала пресс-служба Кремля, договоренность о такой встрече была достигнута в ходе телефонного разговора двух лидеров в середине мая, когда Путин поздравлял своего казахстанского коллегу с днем рождения.

Помимо глав государств ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России - на встречу приглашены президент Молдавии, как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также президент Таджикистана - в качестве почетного гостя.

Между тем ранее первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказал, что в саммите будет участвовать и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Президенты-члены Высшего совета действительно планируют обсудить, как использовать в рамках ЕАЭС уникальный опыт Назарбаева для практического решения вопросов дальнейшего развития евразийской экономической интеграции", - сообщил Приходько, отвечая на вопрос "Интерфакса", как российская сторона относится к идее назначить первого президента Казахстана почетным председателем Евразийского Союза, учитывая его вклад в интеграцию.

Он назвал исторической роль Назарбаева в развитии евразийской интеграции и выразил уверенность, что он "еще внесет большой и ценный вклад в ее развитие".