Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.05.2019 09:14

Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций на Украине.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - сказал Саакашвили в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" во вторник вечером.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Саакашвили гражданства Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, АМБИЦИИ


Похожие новости


Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины Оснований для законного въезда Саакашвили на Украину нет - Госпогранслужба Саакашвили отказался от планов вернуться в Украину 1 апреля из-за прохождения Порошенко во второй тур президентских выборов Саакашвили готовится вернуться в Украину, как только Порошенко уйдет Саакашвили сообщил о готовности к контактам с лидерами демсил Украины, чтобы на выборах- 2019 "изменить ход истории" этой страны Саакашвили представит свою программу развития Украины 3 июня в польском Перемышле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]