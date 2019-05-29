Китайский телекоммуникационный гигант Huawei подал иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении ее в "черный список", и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов, сообщила компания.
Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.
В распространенном Huawei заявлении отмечается, что она требует признать часть направленного против Китая закона США о национальной обороне антиконституционным.
Представитель китайской компании Сун Люпин в статье, опубликованной в The Wall Street Journal в понедельник, писал, что закон в части, касающейся Китая, нарушает положения конституции о том, что законодательство не должно применяться вместо суда.
Принятый в 2018 году Закон о национальной обороне усиливает роль комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).
Этот орган занимается анализом зарубежных инвестиционных предложений на предмет угрозы национальной безопасности. Считается, что эта мера направлена против Китая.
В заявлении Huawei говорится, что закон до принятия судебного решения определяет, что компания виновна, и вводит против нее серьезные ограничения.
Целью американской администрации является "вытеснение Huawei с рынка Соединенных Штатов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.
При этом министерство торговли США приняло решение внести Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.
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