В Азербайджане вступили в силу новые правила классификации активов банков

В Азербайджане с 29 мая вступили в силу новые правила классификации банковских активов.
Данные правила были утверждены Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана в ноябре 2018 года.
Согласно правилам, активы банков делятся на стандартные и нестандартные. К стандартным активам относятся удовлетворительные и находящиеся под надзором, к нестандартным – неудовлетворительные, опасные и безнадежные активы.
Классификация активов ведется в отдельности по сроку задержек (опозданий) и показателям качества, тогда как ранее проводилась одна классификация, с учетом этих двух показателей. Если в результате двух классификаций категории активов отличаются, то за основу берется более низкая категория классификации. Также новые правила предусматривают разделение активов на обеспеченные и необеспеченные.
Классификация активов определяется по нижеследующей таблице:
Если рыночная стоимость обеспечения актива снижается ниже 100% от общей суммы актива в случае, если обеспечение приемлемое и 150% - в случае если оно неприемлемое, обеспеченные активы классифицируются по срокам задержек, предусмотренных для необеспеченных активов.
Срок задержки актива рассчитывается с даты, утвержденной в качестве срока выплаты основной суммы или процентных задолженностей.
Каждая категория классификации активов обладает своими показателями и критериями.
Кроме того, правила определяют порядок создания резервов и списания активов, классификацию потребительских кредитов, реструктуризированных активов, межбанковских требований и внебалансовых обязательств.
А.Мамедов
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