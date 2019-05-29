В Азербайджане вступили в силу новые правила классификации активов банков

В Азербайджане с 29 мая вступили в силу новые правила классификации банковских активов.

Данные правила были утверждены Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана в ноябре 2018 года.

Согласно правилам, активы банков делятся на стандартные и нестандартные. К стандартным активам относятся удовлетворительные и находящиеся под надзором, к нестандартным – неудовлетворительные, опасные и безнадежные активы.

Классификация активов ведется в отдельности по сроку задержек (опозданий) и показателям качества, тогда как ранее проводилась одна классификация, с учетом этих двух показателей. Если в результате двух классификаций категории активов отличаются, то за основу берется более низкая категория классификации. Также новые правила предусматривают разделение активов на обеспеченные и необеспеченные.

Классификация активов определяется по нижеследующей таблице:

Если рыночная стоимость обеспечения актива снижается ниже 100% от общей суммы актива в случае, если обеспечение приемлемое и 150% - в случае если оно неприемлемое, обеспеченные активы классифицируются по срокам задержек, предусмотренных для необеспеченных активов.

Срок задержки актива рассчитывается с даты, утвержденной в качестве срока выплаты основной суммы или процентных задолженностей.

Каждая категория классификации активов обладает своими показателями и критериями.

Кроме того, правила определяют порядок создания резервов и списания активов, классификацию потребительских кредитов, реструктуризированных активов, межбанковских требований и внебалансовых обязательств.

А.Мамедов