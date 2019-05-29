Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 29.05.2019 09:20

В Азербайджане вступили в силу новые правила классификации активов банков

В Азербайджане с 29 мая вступили в силу новые правила классификации банковских активов.

Данные правила были утверждены Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана в ноябре 2018 года.

Согласно правилам, активы банков делятся на стандартные и нестандартные. К стандартным активам относятся удовлетворительные и находящиеся под надзором, к нестандартным – неудовлетворительные, опасные и безнадежные активы.

Классификация активов ведется в отдельности по сроку задержек (опозданий) и показателям качества, тогда как ранее проводилась одна классификация, с учетом этих двух показателей. Если в результате двух классификаций категории активов отличаются, то за основу берется более низкая категория классификации. Также новые правила предусматривают разделение активов на обеспеченные и необеспеченные.

Классификация активов определяется по нижеследующей таблице:

Если рыночная стоимость обеспечения актива снижается ниже 100% от общей суммы актива в случае, если обеспечение приемлемое и 150% - в случае если оно неприемлемое, обеспеченные активы классифицируются по срокам задержек, предусмотренных для необеспеченных активов.

Срок задержки актива рассчитывается с даты, утвержденной в качестве срока выплаты основной суммы или процентных задолженностей.

Каждая категория классификации активов обладает своими показателями и критериями.

Кроме того, правила определяют порядок создания резервов и списания активов, классификацию потребительских кредитов, реструктуризированных активов, межбанковских требований и внебалансовых обязательств.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ


Похожие новости


Банки в Азербайджане в I квартале увеличили активы на 1,2%, капитализацию – на 5,9% Банки в Азербайджане в январе-феврале увеличили активы на 1,5%, капитализацию – на 4,2% Банки в Азербайджане в январе увеличили активы на 0,3%, капитализацию – на 1,1% Банки в Азербайджане в 2018г увеличили активы на 5,7%, капитализацию – на 9,8% - регулятор Банки в Азербайджане в январе-ноябре увеличили активы на 7%, капитализацию – на 14,5% - регулятор Банки в Азербайджане в январе-октябре увеличили активы на 6%, капитализацию – на 12,5% - регулятор

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]