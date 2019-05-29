Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 мая ЦБА установил 1,8981 манат/1EUR (27 мая - 1, 9052 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 мая установил 0,0263 манат/1RUB (27 мая – 0,0264 манат/1RUB).

Н.Аббасова