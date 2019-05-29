СЕ подготовил план действий по Азербайджану до 2021 года

Совета Европы (СЕ) 30 мая представит новый План действий по Азербайджану, рассчитанный на 2018-2020гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве СЕ.
«СЕ проведет презентацию нового Плана действий по Азербайджану на 2018-2020гг. Мероприятие с участием представителей соответствующих государственных структур и бенефициарных организаций, НПО, СМИ и международных партнеров, аккредитованных в Азербайджане, состоится 30 мая в Баку», - отметили в представительстве.
В мероприятии также примут участие замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев и глава генерального директората СЕ по программам Верена Тейлор.
Ф.Исазаде
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