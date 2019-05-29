Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 29.05.2019 09:29

СЕ подготовил план действий по Азербайджану до 2021 года

Совета Европы (СЕ) 30 мая представит новый План действий по Азербайджану, рассчитанный на 2018-2020гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве СЕ.

«СЕ проведет презентацию нового Плана действий по Азербайджану на 2018-2020гг. Мероприятие с участием представителей соответствующих государственных структур и бенефициарных организаций, НПО, СМИ и международных партнеров, аккредитованных в Азербайджане, состоится 30 мая в Баку», - отметили в представительстве.

В мероприятии также примут участие замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев и глава генерального директората СЕ по программам Верена Тейлор.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЕ, ПЛАН, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Похожие новости


Генсек Совета Европы запустил в Баку «План действий для Азербайджана на 2014-2016 годы»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]