Акционеры Азермаш в июле обсудят финансовое состояние компании

Очередное общее собрание акционеров ОАО «Азермаш» состоится 1 июля, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«В рамках заседания акционерам предстоит утвердить годовой и балансовый отчеты, а также отчет о прибыли и убытках. Кроме этого, акционеры обсудят финансовое состояние Азермаш», - отмечается в информации.

ОАО «Азермаш» создано для реализации проектов в ненефтяном секторе Азербайджана, в частности, в сфере автомобилестроения. Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

В 2018 году на заводе «Азермаш» было произведено более 1 тыс. автомобилей марки «Khazar», из которых 95% - продано. Стоимость автомобиля «Khazar» LD составляет 18 тыс. манатов ($10.6 тыс.), «Khazar» SD – 16 тыс. манатов ($9.4 тыс.).

Завод «Азермаш» в 2019 году планирует выпуск 3 тыс. легковых автомобилей.

Кроме этого, Азермаш совместно с иранскими партнерами планирует реализовать совместный проект по строительству в Азербайджане завода по производству прицепов для грузовых автомобилей.

Компания также осуществляет строительство завода по производству автобусов на территории Гаджикабульского промышленного квартала, а также совместного завода с «Группа ГАЗ» по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения.

Н.Аббасова