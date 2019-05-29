Fitch подтвердило рейтинг PASHA Bank на уровне B+, отозвало рейтинги по коммерческим причинам

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг азербайджанского PASHA Bank на уровне "B+" и отозвало рейтинг, отмечается в сообщении агентства.

«Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента PASHA Bank на уровне «B+». Fitch одновременно отозвало рейтинги по коммерческим причинам, и больше не будет осуществлять рейтинговое действие банка», - отмечается в сообщении.

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «B», прогноз – «стабильный».

По мнению специалистов агентства, кредитный портфель PASHA Bank остается небольшим и составляет около 29% активов на конец 2018 года.

«PASHA Bank показала хорошие результаты по средней доходности капитала, которая составила 14% по данным на конец прошлого года. Это обусловлено низкими расходами на финансирование, которые составили ниже 1%, тогда как средний показатель по стране составляет 2,5%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, банк финансируется в основном за счет клиентских депозитов, которые на конец 2018 года составили 85% от общего объема обязательств. При этом на 20 крупнейших вкладчиков приходится 73% депозитов.

«Риски по ликвидности снижаются благодаря большому запасу ликвидных активов, покрывающих более 80% клиентских счетов», - отмечает Fitch Ratings.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов