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СНГ 29.05.2019 10:03

Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета

Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС - главный наднациональный орган Евразийского экономического союза) за исторический вклад в становление ЕАЭС, сообщил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Учитывая его (Назарбаева - ИФ) исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Токаев на открытии заседания ВЭС в среду в казахстанской столице.

"От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннею признательность лично президенту Российской Федерации за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку", - добавил казахстанский президент.

На саммите ЕАЭС участвуют лидеры стран-участниц союза - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Также на встречу приглашены президент Молдавии, как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также президент Таджикистана - в качестве почетного гостя.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, НАЗАРБАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]