Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета

Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС - главный наднациональный орган Евразийского экономического союза) за исторический вклад в становление ЕАЭС, сообщил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Учитывая его (Назарбаева - ИФ) исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Токаев на открытии заседания ВЭС в среду в казахстанской столице.

"От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннею признательность лично президенту Российской Федерации за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку", - добавил казахстанский президент.

На саммите ЕАЭС участвуют лидеры стран-участниц союза - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Также на встречу приглашены президент Молдавии, как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также президент Таджикистана - в качестве почетного гостя.