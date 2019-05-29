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ТЭК 29.05.2019 10:04

SOCAR с июля возобновит экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск - вице-президент компании

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) с июля возобновит экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск, заявил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров.

«Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск возобновится с июля 2019 года», - сказал Насиров журналистам в среду.

При этом, он не уточнил в каком объеме компания планирует экспортировать нефть по «северному» маршруту в июле.

Как сообщалось, SOCAR в марте 2019 года остановила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе. В период инспекционных и ремонтных работ объемы нефти SOCAR будут направляться в Джейхан.

По данным ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК"), по системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-апреле 2019 года составил 249,71 тыс. тонн, в том числе в апреле – 173 тонны.

Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что в 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск до 1,5 млн тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НЕФТЬ, НОВОРОССИЙСК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]