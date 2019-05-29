SOCAR с июля возобновит экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск - вице-президент компании

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) с июля возобновит экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск, заявил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров.
«Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск возобновится с июля 2019 года», - сказал Насиров журналистам в среду.
При этом, он не уточнил в каком объеме компания планирует экспортировать нефть по «северному» маршруту в июле.
Как сообщалось, SOCAR в марте 2019 года остановила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе. В период инспекционных и ремонтных работ объемы нефти SOCAR будут направляться в Джейхан.
По данным ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК"), по системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-апреле 2019 года составил 249,71 тыс. тонн, в том числе в апреле – 173 тонны.
Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что в 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск до 1,5 млн тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Б.Рустамбеков
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