Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 29.05.2019 10:16

В Баку в результате драки фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал болельщик «аристократов» - Минздрав

Болельщик футбольного клуба «Челси» госпитализирован в результате стычки, произошедшей во вторник вечером в центре Баку с фанатами лондонского «Арсенала», сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

«На место происшествия выехала бригада скорой неотложной помощи. Пострадавший Челс Андерсон с травмой головы и резаной раной был доставлен в Центр клинической медицины, где ему оказали первую помощь, а затем госпитализирован в Центральную клиническую больницу», - сказал Абубекиров.

По его словам, состояние английского болельщика оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Также в результате стычки, произошедшей в одном пабов в центре Баку, пострадал приехавший на финал Лиги Европы УЕФА в Азербайджан 41-летний гражданин России Заур Мамедов. «Врачи «скорой» оказали получившему травму лица в результате удара тупым предметом пострадавшему помощь на месте», - отметил представитель Минздрава.

В Баку в среду состоится финал Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФУТБОЛ, БОЛЕЛЬЩИКИ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


БТА организует бесплатные шатлы для болельщиков на матч Карабах-Рома Испанские футбольные болельщики требуют отставки Дель Боске Во время матча "Манчестер Сити" - ЦСКА провокаций со стороны английских болельщиков не было, утверждают в армейском клубе Федерация футбола Турции наказала "Бешикташ" четырьмя матчами без зрителей Хулиганские действия болельщиков после финального матча на кубок Азербайджана будут рассмотрены в судебном порядке Болельщики "Реала" признали 2012 год провальным для команды

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]