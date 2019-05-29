В Баку в результате драки фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал болельщик «аристократов» - Минздрав

Болельщик футбольного клуба «Челси» госпитализирован в результате стычки, произошедшей во вторник вечером в центре Баку с фанатами лондонского «Арсенала», сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.
«На место происшествия выехала бригада скорой неотложной помощи. Пострадавший Челс Андерсон с травмой головы и резаной раной был доставлен в Центр клинической медицины, где ему оказали первую помощь, а затем госпитализирован в Центральную клиническую больницу», - сказал Абубекиров.
По его словам, состояние английского болельщика оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.
Также в результате стычки, произошедшей в одном пабов в центре Баку, пострадал приехавший на финал Лиги Европы УЕФА в Азербайджан 41-летний гражданин России Заур Мамедов. «Врачи «скорой» оказали получившему травму лица в результате удара тупым предметом пострадавшему помощь на месте», - отметил представитель Минздрава.
В Баку в среду состоится финал Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».
Р.Бабаев
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