В Баку в результате драки фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал болельщик «аристократов» - Минздрав

Болельщик футбольного клуба «Челси» госпитализирован в результате стычки, произошедшей во вторник вечером в центре Баку с фанатами лондонского «Арсенала», сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

«На место происшествия выехала бригада скорой неотложной помощи. Пострадавший Челс Андерсон с травмой головы и резаной раной был доставлен в Центр клинической медицины, где ему оказали первую помощь, а затем госпитализирован в Центральную клиническую больницу», - сказал Абубекиров.

По его словам, состояние английского болельщика оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Также в результате стычки, произошедшей в одном пабов в центре Баку, пострадал приехавший на финал Лиги Европы УЕФА в Азербайджан 41-летний гражданин России Заур Мамедов. «Врачи «скорой» оказали получившему травму лица в результате удара тупым предметом пострадавшему помощь на месте», - отметил представитель Минздрава.

В Баку в среду состоится финал Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».

Р.Бабаев