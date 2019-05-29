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Регион 29.05.2019 10:34

Болтон почти полностью уверен, что за атаками на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон убежден, что Иран, скорее всего, несет ответственность за нападения на танкеры у берегов ОАЭ, сообщают американские СМИ.

В ходе пресс-конференции в Абу-Даби он отметил, что атаки на суда были "почти наверняка совершены с помощью морских мин из Ирана".

Болтон в настоящее время находится с визитом в ОАЭ. Ранее советник президента США написал в твиттере, что прибыл в эту страну для "обсуждения важных и актуальных вопросов региональной безопасности".

В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих судов и военных кораблей в регионе.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИК, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]