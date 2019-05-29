Лукашенко предлагает Назарбаеву провести ревизию Евразийской комиссии и стратегии Союза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС пока не созданы равные условия для хозяйствующих субъектов в энергетике, и предложил Нурсултану Назарбаеву в качестве почетного председателя Высшего евразийского совета заняться анализом этих вопросов.

"Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтения отдаются интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны. Каждый из нас - от глав государств до экспертов - должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС в Нур-Султане.

Президент Белоруссии предложил расширить полномочия Евразийской комиссии в части "противодействия введению барьеров" и добавил: "Думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать новый почетный председатель нашего Союза". "Это личность, дай Бог каждому, у него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов, и нам нельзя это потерять", - считает Лукашенко.

Он сообщил, что на встрече в узком составе предложил, чтобы Назарбаев "занялся в том числе и ревизией того, что мы сделали или не сделали в нашем Союзе, начиная от кадрового состава Евразийской комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности".

"Здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не нужно думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего Союза", - сказал с улыбкой Лукашенко.