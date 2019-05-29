Лукашенко предлагает Назарбаеву провести ревизию Евразийской комиссии и стратегии Союза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС пока не созданы равные условия для хозяйствующих субъектов в энергетике, и предложил Нурсултану Назарбаеву в качестве почетного председателя Высшего евразийского совета заняться анализом этих вопросов.
"Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтения отдаются интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны. Каждый из нас - от глав государств до экспертов - должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС в Нур-Султане.
Президент Белоруссии предложил расширить полномочия Евразийской комиссии в части "противодействия введению барьеров" и добавил: "Думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать новый почетный председатель нашего Союза". "Это личность, дай Бог каждому, у него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов, и нам нельзя это потерять", - считает Лукашенко.
Он сообщил, что на встрече в узком составе предложил, чтобы Назарбаев "занялся в том числе и ревизией того, что мы сделали или не сделали в нашем Союзе, начиная от кадрового состава Евразийской комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности".
"Здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не нужно думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего Союза", - сказал с улыбкой Лукашенко.
Макрон планирует визит в Азербайджан
Джуканович пригласил Алиева в Черногорию
На улицах Баку очень много иностранных туристов, безопасность на высшем уровне – депутат Европарламента
Китайская North Huajin Chemical вложит $600 млн в строительство карбидного завода на юге Казахстана
Турецкая «дочка» SOCAR в 2018 году увеличила активы на 58,6%, продажи – на 32%
SOCAR планирует увеличить долю на газовом рынке Турции до 7%
SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса
Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Национальность Мхитаряна не имеет отношения к конфликту в Карабахе, он мог при желании приехать в Баку на финал Лиги Европы – АП Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог