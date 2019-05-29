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СНГ 29.05.2019 14:32

Президент Киргизии предлагает проводить на границе тройной таможенный контроль с участием членов ЕАЭС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предлагает для обеспечения объективности осуществления таможенного контроля на границе проводить его с участием членов ЕАЭС.

"В последнее время участились случаи высказывания критики в наш адрес в сокрытиях таможенных платежей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому предлагаю провести тройной таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов ЕАЭС и ЕЭК", - сказал Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду в столице Казахстана.

"Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой", - отметил президент Киргизии.

"Эффективность нашего Союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами", - добавил Жээнбеков.

"Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Киргизская Республика выступает за системную работу по их устранению", - сказал президент.

Странами-участницами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ТАМОЖНЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]