Президент Киргизии предлагает проводить на границе тройной таможенный контроль с участием членов ЕАЭС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предлагает для обеспечения объективности осуществления таможенного контроля на границе проводить его с участием членов ЕАЭС.
"В последнее время участились случаи высказывания критики в наш адрес в сокрытиях таможенных платежей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому предлагаю провести тройной таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов ЕАЭС и ЕЭК", - сказал Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду в столице Казахстана.
"Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой", - отметил президент Киргизии.
"Эффективность нашего Союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами", - добавил Жээнбеков.
"Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Киргизская Республика выступает за системную работу по их устранению", - сказал президент.
Странами-участницами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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