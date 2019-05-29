Рябков обсудит в Тегеране ситуацию вокруг ядерной сделки - СМИ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прибыл в среду в Тегеран для обсуждения с иранскими официальными лицами ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили иранские СМИ.
Накануне официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сказал журналистам, что Рябков совершит визит в Иран для обсуждения подготовки заседания совместной комиссии по выполнению СВПД.
СВПД был заключен в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). В соответствии с этой сделкой Иран ограничил деятельность в атомной сфере в обмен на приостановку международных и односторонних санкций. Сменивший Барака Обаму на посту президента Дональд Трамп в мае прошлого года объявил о выходе США из СВПД и возобновлении в отношении Ирана санкции, в том числе в нефтяной и банковской сферах.
Страны Евросоюза, оставшиеся в СВПД, пообещали разработать специальный платежный механизм, который позволил бы продолжать торговые и финансовые операции, прежде всего в нефтяной сфере с Ираном, в обход американских санкций. Однако до сих пор этот механизм не заработал.
8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.
При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.
Накануне официальный представитель Высшего совета национальной безопасности Кейван Хосрави заявил, что Тегеран будет постепенно сворачивать объем обязательств в рамках СВПД, пока не нормализуются экспорт иранской нефти и банковские связи республики.
"Иран продолжит предпринимать последовательные и поэтапные шаги по прекращению соблюдения предусмотренных СВПД обязательств на основе заявления СБ ООН до тех пор, пока статус-кво продаж нефти и банковских транзакций не вернется к положению, существовавшему до выхода США из сделки", - отметил Хосрави.
Макрон планирует визит в Азербайджан
Джуканович пригласил Алиева в Черногорию
На улицах Баку очень много иностранных туристов, безопасность на высшем уровне – депутат Европарламента
Китайская North Huajin Chemical вложит $600 млн в строительство карбидного завода на юге Казахстана
Турецкая «дочка» SOCAR в 2018 году увеличила активы на 58,6%, продажи – на 32%
SOCAR планирует увеличить долю на газовом рынке Турции до 7%
SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса
Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Национальность Мхитаряна не имеет отношения к конфликту в Карабахе, он мог при желании приехать в Баку на финал Лиги Европы – АП Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог