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Регион 29.05.2019 15:02

Рябков обсудит в Тегеране ситуацию вокруг ядерной сделки - СМИ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прибыл в среду в Тегеран для обсуждения с иранскими официальными лицами ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили иранские СМИ.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сказал журналистам, что Рябков совершит визит в Иран для обсуждения подготовки заседания совместной комиссии по выполнению СВПД.

СВПД был заключен в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). В соответствии с этой сделкой Иран ограничил деятельность в атомной сфере в обмен на приостановку международных и односторонних санкций. Сменивший Барака Обаму на посту президента Дональд Трамп в мае прошлого года объявил о выходе США из СВПД и возобновлении в отношении Ирана санкции, в том числе в нефтяной и банковской сферах.

Страны Евросоюза, оставшиеся в СВПД, пообещали разработать специальный платежный механизм, который позволил бы продолжать торговые и финансовые операции, прежде всего в нефтяной сфере с Ираном, в обход американских санкций. Однако до сих пор этот механизм не заработал.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

Накануне официальный представитель Высшего совета национальной безопасности Кейван Хосрави заявил, что Тегеран будет постепенно сворачивать объем обязательств в рамках СВПД, пока не нормализуются экспорт иранской нефти и банковские связи республики.

"Иран продолжит предпринимать последовательные и поэтапные шаги по прекращению соблюдения предусмотренных СВПД обязательств на основе заявления СБ ООН до тех пор, пока статус-кво продаж нефти и банковских транзакций не вернется к положению, существовавшему до выхода США из сделки", - отметил Хосрави.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]