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Дальнее зарубежье 29.05.2019 15:17

Вице-премьер Италии Ди Майо организует интернет-голосование по вопросу о пребывании во главе движения "Пять звезд"

Глава входящего в правящую коалицию в Италии популистского движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что в четверг проведет интернет-голосование, по итогам которого станет ясно, нужно ли ему оставаться на этой должности.

"Вы должны будете ответить на следующий вопрос: следует ли оставить Луиджи Ди Майо политическим лидером движения "Пять Звезд"? Голосование пройдет с 10:00 до 20:00 30 мая", - говорится в обращении политика, опубликованном в интернете.

Онлайн голосование пройдет на специальном сайте, используемом членами движения. Только они смогут принять в нем участие.

Ди Майо - вице-премьер Италии. Его движение заняло в стране третье место по итогам выборов в Европарламент. Этот результат - хуже, чем ожидалось, и именно поэтому теперь политик решил поставить вопрос о своем дальнейшем пребывании в роли лидера "Пяти звезд".

Зато другой участник правящей коалиции - также считающаяся популистской правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини на выборах в Европейский парламент уверенно заняла первое место в Италии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПОПУЛИСТЫ, ГОЛОСОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]