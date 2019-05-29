Глава входящего в правящую коалицию в Италии популистского движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что в четверг проведет интернет-голосование, по итогам которого станет ясно, нужно ли ему оставаться на этой должности.
"Вы должны будете ответить на следующий вопрос: следует ли оставить Луиджи Ди Майо политическим лидером движения "Пять Звезд"? Голосование пройдет с 10:00 до 20:00 30 мая", - говорится в обращении политика, опубликованном в интернете.
Онлайн голосование пройдет на специальном сайте, используемом членами движения. Только они смогут принять в нем участие.
Ди Майо - вице-премьер Италии. Его движение заняло в стране третье место по итогам выборов в Европарламент. Этот результат - хуже, чем ожидалось, и именно поэтому теперь политик решил поставить вопрос о своем дальнейшем пребывании в роли лидера "Пяти звезд".
Зато другой участник правящей коалиции - также считающаяся популистской правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини на выборах в Европейский парламент уверенно заняла первое место в Италии.
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