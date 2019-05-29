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СНГ 29.05.2019 15:27

Катастрофа SSJ100 выявила проблемы в авиаотрасли РФ, не решаемые годами - Чайка

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявляет, что катастрофа самолёта SSJ100 в Шереметьево обозначила серьёзные проблемы в авиационной отрасли, профильным ведомствам необходимо улучшить работу.

"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет",- сказал Чайка в среду, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Так, по словам Генпрокурора, госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. "До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", - сказал Чайка.

Он добавил, что министерством транспорта до настоящего времени "не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала", не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов".

"Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально",- заявил Чайка.

Прокурорами выявлялись случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов.

"Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности. В частности, в ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации", - заключил Генпрокурор.

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Тэги: РОССИЯ, СУПЕРДЖЕТ, КАТАСТРОФА, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]