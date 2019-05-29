Катастрофа SSJ100 выявила проблемы в авиаотрасли РФ, не решаемые годами - Чайка

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявляет, что катастрофа самолёта SSJ100 в Шереметьево обозначила серьёзные проблемы в авиационной отрасли, профильным ведомствам необходимо улучшить работу.
"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет",- сказал Чайка в среду, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
Так, по словам Генпрокурора, госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. "До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", - сказал Чайка.
Он добавил, что министерством транспорта до настоящего времени "не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала", не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов".
"Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально",- заявил Чайка.
Прокурорами выявлялись случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов.
"Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности. В частности, в ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации", - заключил Генпрокурор.
Макрон планирует визит в Азербайджан
Джуканович пригласил Алиева в Черногорию
На улицах Баку очень много иностранных туристов, безопасность на высшем уровне – депутат Европарламента
Китайская North Huajin Chemical вложит $600 млн в строительство карбидного завода на юге Казахстана
Турецкая «дочка» SOCAR в 2018 году увеличила активы на 58,6%, продажи – на 32%
SOCAR планирует увеличить долю на газовом рынке Турции до 7%
SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса
Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Национальность Мхитаряна не имеет отношения к конфликту в Карабахе, он мог при желании приехать в Баку на финал Лиги Европы – АП Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог