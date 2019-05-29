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СНГ 29.05.2019 15:47

Путин и Лукашенко поручили правительствам двух стран до 21 июня разработать встречные планы действий по интеграции в рамках Союзного государства - Песков

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко "на полях" ВЕЭС в Нур-Султане обсудили перспективы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

"Они имели возможность поговорить в кулуарах и обсудили вопросы продвижения интеграции в рамках Союзного государства. И приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по пути углубления интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня. После этого, когда правительства закончат эту свою часть работы, включатся в дело президенты двух стран", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также ответил на вопрос о том, обсуждались ли примерные параметры компенсации за последствия загрязнения нефтепровода "Дружба".

"Дружбу" они не обсуждали, этим занимаются технические ведомства", - сказал Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПУТИН, ЛУКАШЕНКО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]