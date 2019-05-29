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СНГ 29.05.2019 16:19

Банковские аналитики ждут от Зеленского заявления о четких обязательствах обслуживать госдолг

Заявление президента Владимира Зеленского о четких намерениях в дальнейшем обслуживать государственный долг и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) могло бы повысить доверие к экономической политике новой власти, полагают аналитики Bank Of America Merrill Lynch (BoAML).

Как отмечается в экономическом обзоре BoAML, дискуссия о целесообразности объявления Украиной дефолта имела ограниченное влияние на рынок, поскольку власти сразу же указали на то, что такой вариант не рассматривается.

В то же время аналитики подчеркнули, что от президента соответствующего заявления не последовало.

Почти все инвесторы довольны новыми властями, однако все же остается обеспокоенность относительно будущей экономической политики, указывается в обзоре.

"У большинства инвесторов, с которыми мы общались, наибольшую озабоченность вызывает уровень зависимости г-на Зеленского от г-на Коломойского", - подчеркнули аналитики BoAML. Тогда как четкая публичная позиция Зеленского могла бы очертить конкретную границу между официальной позицией и "взглядами любых частных лиц", отмечается в обзоре.

BoAML также указывает, что понижение стоимости украинских еврооблигаций снижает способность противостоять возможным новым потрясениям, особенно если официальные власти не в состоянии будут передать обнадеживающие сообщения о том, что официальная позиция и чьи-то заявления - это разные вещи.

Цена потенциальных ошибок в коммуникации может быть слишком высока, указали аналитики.

Как пример BoAML приводит оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко в январе 2015 года, когда он по ошибке публично предложил реструктуризацию внешнего долга страны вместо его рефинансирования. Несмотря на то, что президент быстро уточнил, что имел в виду рефинансирование, бонды не смогли восстановиться после изначального падения на 25-27%.

Впоследствии рынку потребовалось почти два месяца, чтобы вернуться к уровню, который был перед таким комментарием, добавили в BoAML.

Как сообщалось, на фоне комментариев экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского FT на выходных о целесообразности дефолта стоимость украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов во вторник утром просела до 1% и даже несколько более по самым длинным бумагам, так как в понедельник на рынке США и Великобритании был банковский выходной. Однако к концу 28 мая бумаги отыграли часть падения, потеряв за день в цене до 0,4%.

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Тэги: УКРАИНА, BOAML, ЗЕЛЕНСКИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]