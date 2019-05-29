Зампред партии власти "Нур Отан" Маулен Ашимбаев будет представлять действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду на теледебатах кандидатов на пост главы государства, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" пресс-секретарь партии Максим Споткай.

"Сегодня, как известно, Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в других сопутствующих мероприятиях международного уровня. Поэтому, по поручению Касым-Жомарта Кемелевича, от его имени в дебатах примет участие доверенное лицо кандидата, руководитель республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев", - сказал Споткай.

Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана состоятся вечером в среду в эфире телеканала "Хабар".

Свое личное участие в дебатах ранее подтвердили: Жамбыл Ахметбеков, кандидат в президенты Казахстана от Коммунистической народной партии, Садибек Тугел, кандидат от республиканского общественного объединения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи), Амангельды Таспихов, кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана, Амиржан Косанов - от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" ("Судьба нации"), Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл".

Кандидата в президенты от демократической партии "Ак жол" Данию Еспаеву на теледебатах будет представлять руководитель партии Азат Перуашев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.