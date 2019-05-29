Во Франции решили оставить под стражей подозреваемым по делу о взрыве в Лионе

Судебные власти Франции решили продлить срок содержания под стражей четырех человек, подозреваемых по делу о взрыве в Лионе, произошедшем на прошлой неделе, сообщает в среду региональное издание "Дофине либере".
В сообщении не уточняется, на какой срок продлено содержание этих людей под стражей.
По данным источника издания, главный подозреваемый - 24-летний алжирец Мухаммед Хишем М. - не желает сотрудничать со следствием.
"Генетическая экспертиза следов, взятых с (взрывного - ИФ) устройства, обнаруженного на месте взрыва, указывает на сходство с (генетическими образцами - ИФ) основного подозреваемого", - отметил источник, знакомый с ходом расследования.
Мухаммед Хишем М. и еще трое его родственников находятся под стражей в Леваллуа-Перре в департаменте О-де-Сен. Там с ними работают следователи.
24 мая мужчина на велосипеде подкинул посылку со взрывном устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лиона. В результате взрыва ранения получили более 10 человек.
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