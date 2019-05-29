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Спорт 29.05.2019 14:26

Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку

Президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Баку на высшем уровне организовал подготовку к финалу Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».

Президент Алиев в среду принял в Баку делегацию УЕФА во главе с Чеферином, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«Чеферин подчеркнул, что подготовительная работа для проведения финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку проведена на высшем уровне. Он также отметил, что чувствуют себя в азербайджанской столице комфортно», - отмечается в информации

Президент УЕФА выразил благодарность президенту Азербайджана за созданные условия.

Алиев, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество Азербайджана с УЕФА.

Лондонские «Челси» и «Арсенал» 29 мая сыграют в финале Лиги Европы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, УЕФА, ЧЕФЕРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]