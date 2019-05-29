Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку

Президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Баку на высшем уровне организовал подготовку к финалу Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».

Президент Алиев в среду принял в Баку делегацию УЕФА во главе с Чеферином, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«Чеферин подчеркнул, что подготовительная работа для проведения финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку проведена на высшем уровне. Он также отметил, что чувствуют себя в азербайджанской столице комфортно», - отмечается в информации

Президент УЕФА выразил благодарность президенту Азербайджана за созданные условия.

Алиев, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество Азербайджана с УЕФА.

Лондонские «Челси» и «Арсенал» 29 мая сыграют в финале Лиги Европы.

Ф.Исазаде