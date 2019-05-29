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ТЭК 29.05.2019 14:29

Поставки азербайджанского газа в Турцию по TANAP в 2019г составят 3 млрд – SOCAR Turkiye Enenrji

Поставки газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию в 2019 году по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) составят 3 млрд кубометров, сообщил глава компании SOCAR Turkiye Enenrji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР) Заур Гахраманов.

«До конца июня 2019 года общий объем поставок азербайджанского газа по TANAP будет доведен до около 1,8 млрд кубометров, в целом же в течение текущего года поставки предусматриваются в объеме 3 млрд кубометров азербайджанского газа», - отметил Гахраманов, слова которого приводятся в отчете SOCAR Turkiye Enenrji за 2018 год.

По его словам, с 2020 года ежегодный объем поставок азербайджанского газа по TANAP составит 6 млрд кубометров.

«Деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе», - отметил он.

Ранее со ссылкой на гендиректора консорциума TANAP Салтука Дюзйола сообщалось, что объем поставок азербайджанского газа по TANAP в 2019 году составит 4 млрд кубометров.

По данным SOCAR, в 2018 году по газопроводу TANAP было транспортировано около 1 млрд кубометров газа.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Н.Аббасова

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Тэги: TANAP, ПОСТАВКИ, ПРОГНОЗ


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