Бельгийский король впервые принял лидера крайне правой партии

Король бельгийцев Филипп, который после парламентских выборов 26 мая проводит консультации с лидерами политических партий по формированию нового федерального правительства, принял в среду главу крайне правой партии "Фламандский интерес" Тома Ван Грикена.
Бельгийские СМИ пишут о "нарушении традиции" и преодолении "санитарного кордона" государства по отношению к ультраправым.
На выборах сепаратистский "Фламандский интерес" завоевал второй результат во Фландрии с 18,5% полученных голосов. Он идет сразу за победителем выборов националистическим "Новым фламандским альянсом" и получает 18 мест в Палате представителей, став третьей парламентской партией.
В 2003 году эта партия под прежним названием "Фламандский блок" добилась такого же количества федеральных депутатских мандатов, но тогда она не была приглашена для консультаций королем Альбером II, сообщает газета "Суар".
По словам Ван Грикена, это нормальный политический процесс.
"Это не исторический момент. Это нечто совершенно нормальное - приглашение для партии, которая выиграла выборы", - заявил председатель "Фламандского интереса".
Он добавил: "Если король нас уважает, уважает нашу программу и наших избирателей, то мы тоже проявляем наше уважение согласием на эту встречу. Я пришел, чтобы слушать, а дальше посмотрим".
После получасовой встречи Ван Грикен не стал вдаваться в детали разговора, отметив, что "беседа была приятной".
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