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СНГ 29.05.2019 14:37

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину, срочно собирается в Киев

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили получил у украинского консула удостоверение личности для возвращения в Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке в среду.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196... изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа №329/2019 от 28 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]