Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX может остаться в силе еще минимум на два месяца - IATA

Запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX может остаться в силе еще на два месяца или даже на более длительный срок, сообщает Dow Jones со ссылкой на главу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александра де Жуниака.
По его словам, срок возобновления полетов самолетов семейства 737 MAX будет зависеть от регуляторов, однако авиакомпании ожидают, что запрет останется в силе еще на 10-12 недель.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на прошлой неделе провело встречу с представителями международных авиарегуляторов, чтобы обсудить ситуацию с Boeing 737 MAX.
Многие страны временно прекратили эксплуатацию-Boeing 737 MАX после того, как самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
В настоящее время FAA все еще ждет, пока Boeing официально представит обновление ПО, которое поможет избежать проблем, приведших к катастрофам, сказал глава управления Дэниэл Элуэлл накануне встречи с регуляторами.
Де Жуниак назвал последствия запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX существенными, однако отметил, что IATA еще не получила данные о финансовых последствиях отмены авиарейсов.
По его словам, FAA на встрече с авиарегуляторами не озвучило точных сроков возобновления полетов самолетов семейства 737 MAX.
Глава IATA также сказал, что авиакомпании надеются на то, что регуляторы "установят разумные временные рамки" для безопасного возобновления эксплуатации лайнеров.
Макрон планирует визит в Азербайджан
Джуканович пригласил Алиева в Черногорию
На улицах Баку очень много иностранных туристов, безопасность на высшем уровне – депутат Европарламента
SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса
Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Национальность Мхитаряна не имеет отношения к конфликту в Карабахе, он мог при желании приехать в Баку на финал Лиги Европы – АП Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
США потратят $300 млн на совместную с Россией миссию "Венера-Д" - РАН
Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу
Иракский суд приговорил к смерти семерых французов за членство в ИГ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог