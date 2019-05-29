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Транспорт и связь 29.05.2019 14:56

Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX может остаться в силе еще минимум на два месяца - IATA

Запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX может остаться в силе еще на два месяца или даже на более длительный срок, сообщает Dow Jones со ссылкой на главу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александра де Жуниака.

По его словам, срок возобновления полетов самолетов семейства 737 MAX будет зависеть от регуляторов, однако авиакомпании ожидают, что запрет останется в силе еще на 10-12 недель.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на прошлой неделе провело встречу с представителями международных авиарегуляторов, чтобы обсудить ситуацию с Boeing 737 MAX.

Многие страны временно прекратили эксплуатацию-Boeing 737 MАX после того, как самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

В настоящее время FAA все еще ждет, пока Boeing официально представит обновление ПО, которое поможет избежать проблем, приведших к катастрофам, сказал глава управления Дэниэл Элуэлл накануне встречи с регуляторами.

Де Жуниак назвал последствия запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX существенными, однако отметил, что IATA еще не получила данные о финансовых последствиях отмены авиарейсов.

По его словам, FAA на встрече с авиарегуляторами не озвучило точных сроков возобновления полетов самолетов семейства 737 MAX.

Глава IATA также сказал, что авиакомпании надеются на то, что регуляторы "установят разумные временные рамки" для безопасного возобновления эксплуатации лайнеров.

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Тэги: США, BOEING, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, IATA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]