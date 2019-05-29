Изменений в сроках поставки Турции систем С-400 нет - Рособоронэкспорт

Контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" реализуется в согласованные сроки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособоронэкспорта.
"Никаких изменений с поставкой российских ЗРС С-400 Турции нет, данный проект реализуется в согласованные сторонами сроки", - заявили в компании.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о возможной задержке в сроках поставки Турции зенитно-ракетных систем С-400.
"Нет, там нет никакой задержки, там все нормально", - сказал Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что "поставка осуществляется раньше тех сроков, которые были изначально запланированы, это делается по просьбе турецкой стороны".
"Там все идет по плану. Что касается нюансов по дням и месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся", - подчеркнул представитель Кремля.
7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
В свою очередь, американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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