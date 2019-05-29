Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) достигла 1,5 млн манатов

ВТБ (Азербайджан) завершил первый квартал 2019 года с прибылью 1,5 млн манатов. На 31 марта 2019 года процентные доходы банка составили 2 млн манатов, расходы – 1,7 млн манатов.
Мгновенная ликвидность банка значительно превышает нормативы и составляет 158,08% при нормативе 30%. Показатель открытой валютной позиции в свободно конвертируемой валюте составляет - 1,53%, в закрытой валюте + 0,7%, норматив рисков на одного заемщика составляет 23,75 при максимальном нормативе 25%.
За отчетный период капитал банка вырос на 5,4% и достиг 55 млн манат, нормативы достаточности капитала – 36,63% и 38,32%, что значительно превышает требования регулятора (5% и 10% соответственно). Активы банка ВТБ (Азербайджан) увеличились примерно на 11% и составили 151,5 млн манатов.
Количество карточных счетов выросло более чем на 10% и превысило11,81 тыс. В первом квартале 2019 г. банк приступил к эмиссии платежных карт международной платежной системы Mastercard. За три месяца ВТБ (Азербайджан) эмитировал порядка 1,6 тыс. карт. В рамках развития карточного бизнеса проведена работа по расширению возможностей доступа владельцев платежных карт к сервисам банка – введены в эксплуатацию банкоматы с функцией Cash In (ресайклинг).
Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: «Первый квартал текущего года оказался для банка довольно успешным: банк вышел в прибыль, и нам удалось достичь хороших результатов по ключевым показателям. Мы намерены продолжить стабильный рост как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Одним из основных направлений деятельности банка остается поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие карточного бизнеса».
Макрон планирует визит в Азербайджан
Джуканович пригласил Алиева в Черногорию
На улицах Баку очень много иностранных туристов, безопасность на высшем уровне – депутат Европарламента
Китайская North Huajin Chemical вложит $600 млн в строительство карбидного завода на юге Казахстана
Турецкая «дочка» SOCAR в 2018 году увеличила активы на 58,6%, продажи – на 32%
SOCAR планирует увеличить долю на газовом рынке Турции до 7%
SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса
Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Национальность Мхитаряна не имеет отношения к конфликту в Карабахе, он мог при желании приехать в Баку на финал Лиги Европы – АП Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
США потратят $300 млн на совместную с Россией миссию "Венера-Д" - РАН
Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу
Иракский суд приговорил к смерти семерых французов за членство в ИГ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог