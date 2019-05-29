Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) достигла 1,5 млн манатов

ВТБ (Азербайджан) завершил первый квартал 2019 года с прибылью 1,5 млн манатов. На 31 марта 2019 года процентные доходы банка составили 2 млн манатов, расходы – 1,7 млн манатов.

Мгновенная ликвидность банка значительно превышает нормативы и составляет 158,08% при нормативе 30%. Показатель открытой валютной позиции в свободно конвертируемой валюте составляет - 1,53%, в закрытой валюте + 0,7%, норматив рисков на одного заемщика составляет 23,75 при максимальном нормативе 25%.

За отчетный период капитал банка вырос на 5,4% и достиг 55 млн манат, нормативы достаточности капитала – 36,63% и 38,32%, что значительно превышает требования регулятора (5% и 10% соответственно). Активы банка ВТБ (Азербайджан) увеличились примерно на 11% и составили 151,5 млн манатов.

Количество карточных счетов выросло более чем на 10% и превысило11,81 тыс. В первом квартале 2019 г. банк приступил к эмиссии платежных карт международной платежной системы Mastercard. За три месяца ВТБ (Азербайджан) эмитировал порядка 1,6 тыс. карт. В рамках развития карточного бизнеса проведена работа по расширению возможностей доступа владельцев платежных карт к сервисам банка – введены в эксплуатацию банкоматы с функцией Cash In (ресайклинг).

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: «Первый квартал текущего года оказался для банка довольно успешным: банк вышел в прибыль, и нам удалось достичь хороших результатов по ключевым показателям. Мы намерены продолжить стабильный рост как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Одним из основных направлений деятельности банка остается поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие карточного бизнеса».