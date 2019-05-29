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Туризм 29.05.2019 15:26

SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса

Компания SOCAR Turkiye Enerji планирует построить бизнес-отель на полуострове Алиага в Турции, отмечается в материалах компании.

«Строительство бизнес-отеля уже началось на территории, находящейся в собственности компании SCR Gayrimenkul Insaat ve Muvavirlik A.S. (дочерняя компания SOCAR Turkiye Enerji –ИФ). Трехблочный отель будет включать 160 комнат. Планируется, что данный объект будет осуществлять свою деятельность под брендом одного из отелей международного класса», - отмечается в документах.

По данным SOCAR Turkiye Enerji, ввод отеля в эксплуатацию планируется в конце марта 2020 года.

Кроме того, компания планирует до конца 2020 года завершить строительство в Алиага Центра инноваций Ar-Ge и образовательной академии.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, SOCAR, ОТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]