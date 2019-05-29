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Бизнес и законодательство 29.05.2019 15:34

Азербайджан и Беларусь планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд – посол в Минске

Баку и Минск планируют довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд, заявил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

«У нас ставится задача, чтобы в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда», - сказал Гандилов белорусскому телеканалу СТВ.

Он отметил, что это станет возможным за счет выхода государств на внешние рынки третьих стран и развитие кооперационных связей.

Посол подчеркнул также динамичное развитие двусторонних связей между Баку и Минском.

«Наши отношения развиваются стремительно во всех направлениях - и в экономике, и в политике, и в культурной областях», - подчеркнул посол.

По данным ГТК Азербайджана, товарооборот с Беларусью в 2018 году составил около $204 млн.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]