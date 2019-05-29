Азербайджан и Беларусь планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд – посол в Минске

Баку и Минск планируют довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд, заявил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

«У нас ставится задача, чтобы в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда», - сказал Гандилов белорусскому телеканалу СТВ.

Он отметил, что это станет возможным за счет выхода государств на внешние рынки третьих стран и развитие кооперационных связей.

Посол подчеркнул также динамичное развитие двусторонних связей между Баку и Минском.

«Наши отношения развиваются стремительно во всех направлениях - и в экономике, и в политике, и в культурной областях», - подчеркнул посол.

По данным ГТК Азербайджана, товарооборот с Беларусью в 2018 году составил около $204 млн.

Р.Бабаев