Пресс-релиз

10 июня в преддверии Дня России в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Самая красивая страна», предоставленной Русским географическим обществом.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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