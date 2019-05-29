Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8981 RUR   0.0263 GBR   2.152 TRY   0.2814

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.05.2019 15:49

Нефть падает из-за эскалации напряженности США-КНР, Brent - ниже $68,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду падают из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подешевели на $1,93 (на 2,75%) - до $68,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $1,65 (на 2,79%) - до $57,49 за баррель.

Китай может использовать редкоземельные металлы, как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является крупнейшим их мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Усугубление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть.

Тем не менее, глава стратегий на сырьевых рынках TD Securities Барт Мелек полагает, что нефтяные котировки должны найти поддержку в районе текущих уровней из-за различных рисков, которые могут привести к перебоям поставок топлива на мировой рынок, сообщает Dow Jones.

"Учитывая, что Иран сократил экспорт с 2,5 млн баррелей в сутки до всего 860 тыс. б/с из-за американских санкций, а также сохраняющиеся риски в Венесуэле и Ливии. Все это дает нам возможность предполагать, что нефтяной рынок не перейдет в режим существенных перепоставок", - полагает эксперт.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного, из-за праздника. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост резервов нефти на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть дешевеет на сигналах из Китая, цена Brent упала до $69,66 за баррель Цены на нефть поднимаются, Brent подорожала до $70,21 за баррель Нефть марки Brent перешла к росту на снижении числа буровых в США Нефть вновь слабо дешевеет утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе Темпы роста цен на нефть замедлились, Brent торгуется выше $67,8 за баррель Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $68,7 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]