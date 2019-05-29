Нефть падает из-за эскалации напряженности США-КНР, Brent - ниже $68,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду падают из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подешевели на $1,93 (на 2,75%) - до $68,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $1,65 (на 2,79%) - до $57,49 за баррель.
Китай может использовать редкоземельные металлы, как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является крупнейшим их мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.
Усугубление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть.
Тем не менее, глава стратегий на сырьевых рынках TD Securities Барт Мелек полагает, что нефтяные котировки должны найти поддержку в районе текущих уровней из-за различных рисков, которые могут привести к перебоям поставок топлива на мировой рынок, сообщает Dow Jones.
"Учитывая, что Иран сократил экспорт с 2,5 млн баррелей в сутки до всего 860 тыс. б/с из-за американских санкций, а также сохраняющиеся риски в Венесуэле и Ливии. Все это дает нам возможность предполагать, что нефтяной рынок не перейдет в режим существенных перепоставок", - полагает эксперт.
Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного, из-за праздника. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост резервов нефти на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.
Макрон планирует визит в Азербайджан
Джуканович пригласил Алиева в Черногорию
На улицах Баку очень много иностранных туристов, безопасность на высшем уровне – депутат Европарламента
SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса
Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Национальность Мхитаряна не имеет отношения к конфликту в Карабахе, он мог при желании приехать в Баку на финал Лиги Европы – АП Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
США потратят $300 млн на совместную с Россией миссию "Венера-Д" - РАН
Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу
Иракский суд приговорил к смерти семерых французов за членство в ИГ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог