Нефть падает из-за эскалации напряженности США-КНР, Brent - ниже $68,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду падают из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подешевели на $1,93 (на 2,75%) - до $68,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $1,65 (на 2,79%) - до $57,49 за баррель.

Китай может использовать редкоземельные металлы, как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является крупнейшим их мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Усугубление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть.

Тем не менее, глава стратегий на сырьевых рынках TD Securities Барт Мелек полагает, что нефтяные котировки должны найти поддержку в районе текущих уровней из-за различных рисков, которые могут привести к перебоям поставок топлива на мировой рынок, сообщает Dow Jones.

"Учитывая, что Иран сократил экспорт с 2,5 млн баррелей в сутки до всего 860 тыс. б/с из-за американских санкций, а также сохраняющиеся риски в Венесуэле и Ливии. Все это дает нам возможность предполагать, что нефтяной рынок не перейдет в режим существенных перепоставок", - полагает эксперт.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного, из-за праздника. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост резервов нефти на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.