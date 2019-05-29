Иран отверг обвинения Болтона в нападении на суда в ОАЭ

Версия советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что за нападениями на танкеры в ОАЭ стоит Иран, смехотворна, заявил в среду представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Нет ничего удивительного в том, что Болтон выступает со столь смехотворными утверждениями", - сказал он, напомнив, что Болтон в настоящее время как раз находится на Ближнем Востоке для контактов со странами, выступающих за максимальное давление на Иран.

Ранее в среду Болтон выразил убеждение, что Иран, скорее всего, несет ответственность за нападения на танкеры у берегов ОАЭ.

В ходе пресс-конференции в Абу-Даби он отметил, что атаки на суда были "почти наверняка совершены с помощью морских мин из Ирана".

В то же время Болтон подчеркнул, что в дальнейшем иранская сторона не стала предпринимать новых провокационных действий. По его мнению, это связано с усилением американского военного присутствия в ближневосточном регионе.

"Важно ясно давать понять Ирану и его сообщникам, что подобные их агрессивные действия могут спровоцировать очень мощную ответную реакцию со стороны США", - сказал советник американского президента.

Болтон в настоящее время находится с визитом в ОАЭ.

Ранее советник президента США написал в твиттере, что прибыл в эту страну для "обсуждения важных и актуальных вопросов региональной безопасности".

В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих судов и военных кораблей в регионе.