Министры иностранных дел ФРГ и Франции 30 мая посетят Украину

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар подтвердила предстоящий визите главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса на Украину, пояснив, что он состоится 30 мая.

"Согласовать поездку обоих министров в такие короткие сроки было непросто", - указала Адебар, добавив, что Маас едет на Украину вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Германия и Франция вместе с Украиной и Россией участвуют в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.