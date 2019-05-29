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СНГ 29.05.2019 17:15

Министры иностранных дел ФРГ и Франции 30 мая посетят Украину

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар подтвердила предстоящий визите главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса на Украину, пояснив, что он состоится 30 мая.

"Согласовать поездку обоих министров в такие короткие сроки было непросто", - указала Адебар, добавив, что Маас едет на Украину вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Германия и Франция вместе с Украиной и Россией участвуют в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]