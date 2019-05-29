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СНГ 29.05.2019 17:32

Вице-премьера РФ Козака ждут в Молдавии на следующей неделе

Вначале следующей недели в Кишинев прибудет спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

"На полях заседания Высшего Евразийского Экономического совета в Нур-Султане провел рабочую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Додон в среду в социальных сетях.

"Обсудили текущее состояние двусторонних отношений. Кроме того, договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в начале следующей недели в Кишинев по моему приглашению прибудет специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Козак, с которым мы обсудим весь спектр молдавско-российских отношений", - отметил президент Молдавии.

Додон также написал, что "принял приглашение российского лидера принять участие в Международном экономическом форуме, который пройдёт на следующей неделе в Санкт-Петербурге".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, КОЗАК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]