Вице-премьера РФ Козака ждут в Молдавии на следующей неделе

Вначале следующей недели в Кишинев прибудет спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
"На полях заседания Высшего Евразийского Экономического совета в Нур-Султане провел рабочую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Додон в среду в социальных сетях.
"Обсудили текущее состояние двусторонних отношений. Кроме того, договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в начале следующей недели в Кишинев по моему приглашению прибудет специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Козак, с которым мы обсудим весь спектр молдавско-российских отношений", - отметил президент Молдавии.
Додон также написал, что "принял приглашение российского лидера принять участие в Международном экономическом форуме, который пройдёт на следующей неделе в Санкт-Петербурге".
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