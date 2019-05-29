Вице-премьера РФ Козака ждут в Молдавии на следующей неделе

Вначале следующей недели в Кишинев прибудет спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

"На полях заседания Высшего Евразийского Экономического совета в Нур-Султане провел рабочую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Додон в среду в социальных сетях.

"Обсудили текущее состояние двусторонних отношений. Кроме того, договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в начале следующей недели в Кишинев по моему приглашению прибудет специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Козак, с которым мы обсудим весь спектр молдавско-российских отношений", - отметил президент Молдавии.

Додон также написал, что "принял приглашение российского лидера принять участие в Международном экономическом форуме, который пройдёт на следующей неделе в Санкт-Петербурге".