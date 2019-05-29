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Бизнес и законодательство 29.05.2019 15:51

Таможенные органы Азербайджана и Беларуси подписали соглашение об обмене информацией

Таможенные органы Азербайджана и Беларуси подписали соглашение «Об организации первичного обмена информацией о прохождении товаров и транспортных средств».

Соглашение подписали в среду в Баку глава ГТК Азербайджана Сафар Мехтиев и глава ГТК Беларуси Юрий Сенько, сообщает азербайджанский таможенный комитет.

Мехтиев отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении взаимного сотрудничества с Беларусью в таможенной сфере и выразил уверенность в том, что данное соглашение будет способствовать развитию и интеграции двух сторон.

В свою очередь, Сенько отметил важность расширения сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в таможенной сфере и особо подчеркнув важность сотрудничества в сфере обмена опытом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ГТК, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]