Таможенные органы Азербайджана и Беларуси подписали соглашение об обмене информацией

Таможенные органы Азербайджана и Беларуси подписали соглашение «Об организации первичного обмена информацией о прохождении товаров и транспортных средств».

Соглашение подписали в среду в Баку глава ГТК Азербайджана Сафар Мехтиев и глава ГТК Беларуси Юрий Сенько, сообщает азербайджанский таможенный комитет.

Мехтиев отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении взаимного сотрудничества с Беларусью в таможенной сфере и выразил уверенность в том, что данное соглашение будет способствовать развитию и интеграции двух сторон.

В свою очередь, Сенько отметил важность расширения сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в таможенной сфере и особо подчеркнув важность сотрудничества в сфере обмена опытом.

Б.Рустамбеков