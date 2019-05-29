Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8981 RUR   0.0263 GBR   2.152 TRY   0.2814

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.05.2019 17:47

Парижский Лувр открыли для посетителей после забастовки сотрудников

Один из самых известных французских музеев - Лувр - в среду открыл свои двери для посетителей после забастовки сотрудников, из-за которой его временно закрыли.

"Музей Лувр открыт", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте музейного комплекса.

Французские СМИ отмечают, что представители профсоюза утром в среду провели встречу, в ходе которой решили возобновить работу.

Однако музей открылся в среду лишь в 11:00 утра по местному времени (13:00 ), тогда как по расписанию его работа должна начинаться в 09:00.

Сотрудники Лувра объявили забастовку в понедельник в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, в результате чего музей был закрыт. По вторникам Лувр закрыт в соответствии с расписанием. Таким образом, у туристов не было возможности посетить комплекс в течение двух дней. В среду у входа в Лувр собрались огромные очереди из желающих посетить музей.

В профсоюзе, представляющем права сотрудников музея, ранее заявили, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей. По его данным, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛУВР, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


В Париже Лувр закрыт из-за забастовки сотрудников Макрон пообещал оправдать ожидания Европы и мира от Франции В Лувре призывают жертвовать деньги на реставрацию Ники Самофракийской Женщина исписала маркером картину "Свобода на баррикадах" Делакруа в филиале Лувра

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]