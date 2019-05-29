Парижский Лувр открыли для посетителей после забастовки сотрудников

Один из самых известных французских музеев - Лувр - в среду открыл свои двери для посетителей после забастовки сотрудников, из-за которой его временно закрыли.

"Музей Лувр открыт", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте музейного комплекса.

Французские СМИ отмечают, что представители профсоюза утром в среду провели встречу, в ходе которой решили возобновить работу.

Однако музей открылся в среду лишь в 11:00 утра по местному времени (13:00 ), тогда как по расписанию его работа должна начинаться в 09:00.

Сотрудники Лувра объявили забастовку в понедельник в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, в результате чего музей был закрыт. По вторникам Лувр закрыт в соответствии с расписанием. Таким образом, у туристов не было возможности посетить комплекс в течение двух дней. В среду у входа в Лувр собрались огромные очереди из желающих посетить музей.

В профсоюзе, представляющем права сотрудников музея, ранее заявили, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей. По его данным, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.