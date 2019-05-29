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Дальнее зарубежье 29.05.2019 15:58

Претендующего на пост премьера Джонсона вызовут в суд из-за его высказываний о Brexit

Бывшего главу МИД Британии и кандидата на пост премьера Бориса Джонсона вызовут на предварительные слушания в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Британии в ЕС в период кампании за выход страны из союза, сообщает в среду Sky News.

"От предполагаемого ответчика потребуется явиться в суд на предварительные слушания, затем дело будет передано в королевский суд", - говорится в постановлении судьи Вестминстерского магистратского суда Маргот Коулмен.

Дата слушаний не указывается.

Речь идет о высказываниях Джонсона, ярого сторонника Brexit, в 2016 году перед референдумом о выходе Британии из ЕС. По словам автора иска Маркуса Болла, Джонсон ввел в заблуждение общественность, заявив, что Британия делает отчисления в ЕС в размере 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.

Сам Болл выступал за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Для того, чтобы начать разбирательство в отношении заявлений Джонсона, он основал кампанию по сбору средств в интернете, и ему удалось собрать более 200 тыс. фунтов стерлингов на эти цели.

"Демократия требует ответственного и честного руководства от государственных должностных лиц... Британия никогда не отправляла, не давала и не предоставляла 350 млн фунтов стерлингов Европе в неделю", - утверждает он.

Защита Бориса Джонсона заявила, что политик отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.

"Господин Джонсон отрицает, что он когда-либо действовал нечестно или недолжным образом", - заявил его адвокат Эдриан Дарбишир.

Британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Британии. Мэй на прошлой неделе объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии и с поста главы правительства 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]