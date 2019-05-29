Расходы НАСА на реализацию совместной российско-американской миссии по исследованию Венеры составят $300 млн, сообщил "Интерфаксу" замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблёв.

"Американская сторона выделяет 300 млн долларов", - сказал Кораблёв.

Ранее в среду на заседании Совета РАН по Космосу он сообщил, что для реализации проекта с российской стороны потребуется 17 млрд рублей.

Как сообщил учёный "Интерфаксу" в эту сумму входят затраты как на разработку, так и на запуск миссии.

"В эту сумму входит все, в том числе услуги по запуску", - сказал он.

В ходе своего выступления на заседании Совета РАН по Космосу учёный предложил обратиться к "Роскосмосу" с просьбой о выделении финансирования на опытно-конструкторскую работу по этому проекту. По его словам, финансирование ОКР необходимо начать уже в этом году для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

При начале финансирования ОКР в 2020 году может начаться разработка эскизного проекта, отметил Кораблёв.

В марте президент РАН Александр Сергеев сообщил, что в октябре этого года будет создана совместная рабочая группа для проведения "мозгового штурма" по миссии "Венера-Д" и разработке сметы, которая будет представлена НАСА и" Роскосмосу".

Планируется, что в состав миссии войдёт посадочный модуль, который возьмёт образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток.