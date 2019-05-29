Лондонский суд опубликовал направления трат супруги экс-главы МБА

Высокий суд Лондона опубликовал отчет о транзакциях Замиры Гаджиевой - супруги находящегося под арестом экс-главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, сообщают британские СМИ.

Согласно информации транзакции были проведены тремя картами лояльности и 35 банковскими картами МБА.

"Согласно отчету, Замира Гаджиева в период в 2006-2016гг потратила в главном лондонском универмаге Harrods 16 млн 309,077 тыс. фунтов стерлингов. Около 6 млн фунтов жена банкира потратила на ювелирные изделия Boucheron и Cartier, 1 млн фунтов стерлингов в отделе игрушек Harrods, включая одну покупку на сумму 790 тыс. фунтов, сотни тысяч фунтов на дизайнерские модные бренды, в том числе 131,3 тыс. фунтов стерлингов в Dennis Basso, 144 тыс. фунтов стерлингов в Celine, 136 тыс. фунтов стерлингов в Fendi и 143 тыс. фунтов стерлингов в Christian Dior за одно посещение", - говорится в информации.

Документы, опубликованные в Высоком суде, также показали, что в течение 2014 года Гаджиева потратила в общей сложности 167 тыс. фунтов стерлингов в мебельном магазине и кафе британского дизайнера Тома Диксона.

«Если в суде Гаджиева не сможет перечислить источники ее доходов, ее лишат многомиллионого имущества», - отмечают британские СМИ.

В начале октября прошлого года Замира Гаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет решения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года, признавшего его виновным в финансовых махинациях.

Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 гг. должность председателя правления МБА Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.

МБА создан в 1992 года и является крупнейшим банком Азербайджана.

А. Мамедов