Пресс-секретарь Пашиняна опроверг слухи об обиде премьера на то, что ему не вручили госнаграду Казахстана

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян опроверг сообщения ряда СМИ о том, что глава правительства прервал свой визит в Казахстан и возвратился в Ереван.

"В повестке рабочего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан ничего не изменилось, все запланированные встречи состоялись и состоятся", - заявил Карапетян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Ранее журналисты двух армянских СМИ, сопровождающие Пашиняна в ходе поездки в Казахстан, сообщили, что премьер отказался принять участие в официальном обеде по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также во встрече с армянскими предпринимателями Казахстана. Спустя время те же СМИ сообщили, что Пашинян поменял планы и примет участие в намеченных мероприятиях.

Между тем, в соцсетях была распространена информация, что причиной решения Пашиняна преждевременно покинуть Нур-Султан стало то, что в отличие от президентов России, Белоруссии и Киргизии он не был удостоен государственной награды Казахстана в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан.

Пресс-секретарь премьера Карапетян эти сведения также опроверг. Общественному телевидению Армении он заявил, что "в рамках ЕАЭС подобного запланировано не было".

Интернет-сайт одной из армянских газет со ссылкой на свои источники сообщил, что "Пашинян обиделся, поскольку его посадили за место, не достойное руководителя страны-члена ЕАЭС".

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президента РФ, белорусского лидера и киргизского президента орденом "Первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева".