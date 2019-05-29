Процесс поставок российского вооружения обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"На встрече обсуждены процесс приобретения продукции военного назначения за счет выданного Россией Армении экспортного кредита и в рамках других межгосударственных договоров", - сообщает в среду пресс-служба армянского военного ведомства.
Стороны обменялись мнениями по вопросам закупки и поставок вооружения, военной техники и военно-технических средств, а также модернизации вооружения, находящегося в арсенале ВС Армении, говорится в сообщении.
"Достигнуты договоренности по повестке 14-го заседания армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Ереване 3-7 июня", - отметили в Минобороны.
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