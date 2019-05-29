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Регион 29.05.2019 16:14

Глава Минобороны Армении и глава "Рособоронэкспорта" обсудили поставки российских вооружений

Процесс поставок российского вооружения обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"На встрече обсуждены процесс приобретения продукции военного назначения за счет выданного Россией Армении экспортного кредита и в рамках других межгосударственных договоров", - сообщает в среду пресс-служба армянского военного ведомства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам закупки и поставок вооружения, военной техники и военно-технических средств, а также модернизации вооружения, находящегося в арсенале ВС Армении, говорится в сообщении.

"Достигнуты договоренности по повестке 14-го заседания армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Ереване 3-7 июня", - отметили в Минобороны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]