Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8981 RUR   0.0263 GBR   2.152 TRY   0.2814

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 29.05.2019 16:49

Новая расчетная модель внедряется на рынке ценных бумаг Азербайджана

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана, ОАО "Azer-Turk Bank", ОАО "PASHA Bank", ОАО "Xalq Bank" и ЗАО "Yapi kredi Bank Azerbaijan" подписали коллективное соглашение по проведению клиринга и расчетов по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в НДЦ.

«Соглашение подразумевает применение новой расчетной модели – расчетный агент по клиринговым и расчетным операциям с ценными бумагами. Целью является совершенствование клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг Азербайджана по аналогии с международными», - отметили в НДЦ.

Применение новой модели направлено на проведение расчетов на рынке ценных бумаг Азербайджана коммерческими банками, а также оптимизацию расчетных режимов, что, в свою очередь, направлено на более эффективное регулирование ликвидности на рынке.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НДЦ, БАНКИ, СОГЛАШЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]