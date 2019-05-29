Новая расчетная модель внедряется на рынке ценных бумаг Азербайджана

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана, ОАО "Azer-Turk Bank", ОАО "PASHA Bank", ОАО "Xalq Bank" и ЗАО "Yapi kredi Bank Azerbaijan" подписали коллективное соглашение по проведению клиринга и расчетов по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в НДЦ.

«Соглашение подразумевает применение новой расчетной модели – расчетный агент по клиринговым и расчетным операциям с ценными бумагами. Целью является совершенствование клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг Азербайджана по аналогии с международными», - отметили в НДЦ.

Применение новой модели направлено на проведение расчетов на рынке ценных бумаг Азербайджана коммерческими банками, а также оптимизацию расчетных режимов, что, в свою очередь, направлено на более эффективное регулирование ликвидности на рынке.

А.Мамедов