Макрон планирует визит в Азербайджан

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется в ближайшее время провести в Баку переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Господин президент, с нетерпением надеюсь на новую встречу в ближайшее время в Баку», - говорится в поздравительном послании Макрона президенту Алиеву по случаю Национального Дня 28 мая, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Французский лидер подчеркнул, что Париж остается привержен мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

«Позвольте еще раз подчеркнуть решительную, полную и непредвзятую приверженность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ к обязательству по справедливому и долгосрочному разрешению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - подчеркнул Макрон.

Президент Франции заверил Алиева в решимости еще «большего укрепления отношений между Баку, Парижем и Европейским Союзом».

«Особенно хочется надеяться на большее число совместных инициатив в направлении решения трудностей в сферах здравоохранения и окружающей среды, которым Вы и I вице-президент уделяют особое внимание», - подчеркнул Макрон.

Р.Бабаев