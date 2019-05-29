Макрон планирует визит в Азербайджан

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется в ближайшее время провести в Баку переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«Господин президент, с нетерпением надеюсь на новую встречу в ближайшее время в Баку», - говорится в поздравительном послании Макрона президенту Алиеву по случаю Национального Дня 28 мая, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Французский лидер подчеркнул, что Париж остается привержен мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
«Позвольте еще раз подчеркнуть решительную, полную и непредвзятую приверженность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ к обязательству по справедливому и долгосрочному разрешению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - подчеркнул Макрон.
Президент Франции заверил Алиева в решимости еще «большего укрепления отношений между Баку, Парижем и Европейским Союзом».
«Особенно хочется надеяться на большее число совместных инициатив в направлении решения трудностей в сферах здравоохранения и окружающей среды, которым Вы и I вице-президент уделяют особое внимание», - подчеркнул Макрон.
Р.Бабаев
Китайская North Huajin Chemical вложит $600 млн в строительство карбидного завода на юге Казахстана
Турецкая «дочка» SOCAR в 2018 году увеличила активы на 58,6%, продажи – на 32%
SOCAR планирует увеличить долю на газовом рынке Турции до 7%
SOCAR построит в Турции бизнес-отель международного класса
Чеферин благодарил Алиева за организацию на высшем уровне подготовки к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Национальность Мхитаряна не имеет отношения к конфликту в Карабахе, он мог при желании приехать в Баку на финал Лиги Европы – АП Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
США потратят $300 млн на совместную с Россией миссию "Венера-Д" - РАН
Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу
Иракский суд приговорил к смерти семерых французов за членство в ИГ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог